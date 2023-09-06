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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعلن تطورًا جديدًا بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ترى تقدمًا مشجعًا للغاية في الهجوم الأوكراني المضاد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بلينكن، خلال لقائه في كييف، اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا "مشجعًا للغاية" في هجومها المضاد لدحر القوات الروسية.

وخلال هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً وتستمر لمدة يومين، قال بلينكن إن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يعلن بلينكن عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية في زمن الحرب بقيمة تزيد على مليار دولار.

وأجرى بلينكن، وهو أول مسؤول أمريكي كبير يزور كييف منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو، محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ثم زيلينسكي.

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