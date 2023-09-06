منافسة ثلاث شركات قوية.. وتحدي الدقيقة الواحدة يزيح شركة آب أساب

شهدت حلقة اليوم من برنامج الفرصة مع لميس الحديدي منافسة صعبة بين ثلاث شركات ناشئة قوية جدا هي آب أساب وهي شركة من الإسكندرية تساعدك على بناء تطبيق إلكتروني في أقل من خمسة دقائق باستخدام تشات جي بي تي وإكستراكتور كو وهي شركة من الصعيد تقدم تكنولوجيا للفلاحين تساعدهم على استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية والتي يمكن أن تتحول لمصدر كبير لزيادة الدخل القومي للبلد ومشروع مدرستي الذي يقدم منصة تعليمية هي بديل الدروس الخصوصية.



وقالت الاعلامية لميس الحديدي أن المنافسة الليلة بالفعل صعبة لأن الشركات الثلاث مبدعة ومهمة ويقوم عليها شباب يساهم في بناء الدولة في ثلاث مجالات حيوية هي التكنولوجيا والصناعة والتعليم لكنها تعد الجمهور بحلقة مثيرة وملهمة أيضا.



قال محمد القباني مؤسس منصة مدرستي أن منصته هي فكرة حديثة تعمل على توفير أكبر منصة تعليمية تحقق الجودة التعليمية وتواكب الزيادة السكانية المضطردة والتي تؤدي لصعوبة إستيعابها عبر بناء المدارس وتوفير الكوادر المدرسية وفي ذات الوقت تقدم بديلاً عن الدروس الخوصية وبما تشكله من أعباء على الاسر المصرية وهي عبارة عن فيديوهات تشرح المناهج الكاملة بايموشن جرافيكس بما يحقق تقديم أعلى جودة تعليم لكل بيت من بيوت مصر.



من جانبه قال معتصم الدسوقي مؤسس هي آب أساب وهي شركة من الإسكندرية تساعدك على بناء تطبيق إلكتروني في أقل من خمسة دقائق باستخدام تشات جي بي تي وهي منصة تستطيع بناء أي تطبيق عبر الية الذكاء الاذطناعي وهي أول تكنولوجيا في مصر والشرق الاوسط وان شركته لديها 185 عميل مسجل للحصول على الخدمة وأن هدفه الانتشار محلياً وإقليمياً .



من جانبه قال أبانوب جمال مؤسس شركة اكستراكتور كو، وهو مشروع يساعد الفلاحين على استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية مؤكدا أن هذه الصناعة هامة ومحورية وهي ثاني اكبر صناعة ربحية في العالم ومصر رائدة في زراعة النباتات الطبية والعطرية لكن مشكلتها أن التصدير يتم في المادة الخام فقط لارتفاع تكلفة الاستخلاص وأن شركته إستطاعت القضاء على معضلة الاستخلاص عبر توفير تقنية تساعد الفلاحين والمزارعين على عملية الاستخلاص.

وفي الجولة الأولى، وخلال تحدي "الدقيقة الواحدة" الذي تعرض فيه الشركات الثلاث أفكار مشروعها أمام لجنة التحكيم في دقيقة واحدة وتغادر إحدى هذه الشركات لتنحصر المنافسة بين الشركتين المتبقيتين.

غادرت شركة " آب أساب " وهي شركة من الإسكندرية تساعدك على بناء تطبيق إلكتروني الجولة الأولى من التسابق بعد تحدي الدقيقة الواحدة بعدما حسم التصويت الخاص بأعضاء لجنة التحكيم خروجها بعد تضويت أعضاء لجنة التحكيم ورغم إشادة أعضاء لجنة التحكيم بأهمية الثلاث الشركات بغعتبارها تقدم حلولاً لمشكلات حالة يحتاجها الاقتصاد والدولة في الوقت الراهن حي ث كان الاختيار صعباً وفي النهاية حصلت شركة اكستراكتور كو على ثلاثة أصوات مقابل صوتين لمؤسس تطبيق " مدرستي "



برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.



ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



أما عضو لجنة التحكيم الخامس وضيف الحلقة فهو عمرو قنديل مؤسس شركة سويفل

https://fb.watch/mUwT0FENCI/?mibextid=Nif5oz