الأرصاد تحذر..موجة حر صادمة خلال اسبوع في هذه البلد..تفاصيل

تشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في صيف كارثي بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من «ليال استوائية» الأسبوع الحالي، حيث ترتفع الحرارة مجددا في أنحاء كثيرة من أوروبا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة الدنيا في المملكة المتحدة بعد غروب الشمس قد تتجاوز تلك المعتادة في سبتمبر وهي 21.7 درجة مئوية.

ووفقا لما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، من المتوقع أن تصل الحرارة خلال النهار إلى 32 درجة مئوية في بعض أنحاء جنوب إنجلترا، رغم أن العواصف الرعدية قد تضرب بعض المناطق.



والصورة مماثلة في أجزاء أخرى من غرب ووسط أوروبا، حيث يتوقع أن تصل الذروة إلى 33 درجة مئوية يوم الجمعة.

ودرجات الحرارة هذا الصيف هي الأعلى، وفقا للبيانات المسجلة، بفارق عالمي كبير فيما تؤثر موجات الحر المتطرفة على أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، بحسب وكالة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة الأرض.