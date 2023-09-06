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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأرصاد تحذر..موجة حر صادمة خلال اسبوع في هذه البلد..تفاصيل

الارصاد
الارصاد

تشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في صيف كارثي بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من «ليال استوائية» الأسبوع الحالي، حيث ترتفع الحرارة مجددا في أنحاء كثيرة من أوروبا.

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الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

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أسبوع على الأقل.. الأرصاد تصدم المواطنين عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة الدنيا في المملكة المتحدة بعد غروب الشمس قد تتجاوز تلك المعتادة في سبتمبر  وهي 21.7 درجة مئوية.

ووفقا لما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، من المتوقع أن تصل الحرارة خلال النهار إلى 32 درجة مئوية في بعض أنحاء جنوب إنجلترا، رغم أن العواصف الرعدية قد تضرب بعض المناطق.


والصورة مماثلة في أجزاء أخرى من غرب ووسط أوروبا، حيث يتوقع أن تصل الذروة إلى 33 درجة مئوية يوم الجمعة.

ودرجات الحرارة هذا الصيف هي الأعلى، وفقا للبيانات المسجلة، بفارق عالمي كبير فيما تؤثر موجات الحر المتطرفة على أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، بحسب وكالة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة الأرض.

درجات الحرارة الأرصاد اوروبا بريطانيا

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