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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشحو نادي الزمالك .. كواليس اليوم الثالث للتقدم للانتخابات

صدى البلد


كشف محمود فؤاد، مراسل برنامج الماتش عن كواليس اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك.


قال محمود فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":"انتهى اليوم الثالث للترشح لانتخابات الزمالك، عماد البناني وصل متأخرا بعد فتح باب الترشح بساعة، لكنه أعطى تعليماته المعتادة".


أضاف محمود فؤاد:" تم إبعاد الصحفيين عن أماكن تقديم الطلبات، وحدثت أزمة لبعض الوقت، وتم تقديم وعود بحل هذه الأزمات غدًا".


تابع:" ثلاث مرشحين جدد لانتخابات الزمالك على مقعد العضوية فوق السن".


أوضح محمود فؤاد:" بالفعل بدأت التحالفات والمكالمات السرية تظهر، هناك 3 قوائم حتى الآن، قائمة الكابتن حسين لبيب، وقائمة أحمد سليمان، والقائمة الثالثة قدامي المجلس".


أشار محمود فؤاد:" هاني العتال رحب بمكالمة حسين لبيب ومن الممكن تواجده بقائمة حسين لبيب، ومن الممكن الإطاحة بهشام نصر خارج القائمة".


أكد محمود فؤاد:" الكابتن أيمن يونس وفاروق جعفر أنهيا جميع الأوراق المطلوبة، وهناك جلسة يوم الجمعة المقبل لحسم كافة الأمور، فاروق جعفر ملخص كلامه أن لديه نية للتواجد في الانتخابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة".


واصل فؤاد:"بالنسبة لقائمة الكابتن أحمد سليمان لا يستطيع الاستقرار على القائمة بشكل كامل، ومن الممكن انضمام مروى الرفاعي لقائمة أحمد سليمان".


أتم محمود فؤاد:" أحمد مرتضى أعلن أمس أنه سيدخل السباق الانتخابي، خالد لطيف أعلن وجوده معه، ويحاول تجميع باقي القائمة".


https://www.youtube.com/watch?v=EwwxXPnW7mI

الكابتن حسين لبيب انتخابات الزمالك نادي الزمالك

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