جمهور ميتقارنش.. تعليق مثير من نسمة محجوب عن حفلها في محكى القلعة

شاركت الفنانة نسمة محجوب جمهورها فيديو من حفلها بمهرجان القلعة عبر حسابها بموقع إنستجرام.

و علقت نسمة محجوب علي الفيديو قائلة: جمهور ميتقارنش 😍 مش عارفة أقولكم إيه على جمالكم ولا جمال تفاعلكم معايا طول الحفلة😘 .. شكراً جداً لحضوركم الجميل ❤️

وصرّحت نسمة محجوب، بأن مهرجان القلعة يحمل مكانة خاصة في قلبها، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه مرة أخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة”، أن الجمهور يترقب هذا الحدث السنوي بشغف كبير، ما يجعلها تشعر بالفخر والمسؤولية تجاه جمهورها، مضيفة: بقالي 6 سنوات بشارك في مهرجان القلعة.



تحدثت نسمة محجوب عن جو المهرجان وعن الإيجابية التي ينشرها في الجمهور، مشيرة إلى أن حب الجمهور للفن واستمتاعهم بالأداء الحي يجعل الحفلة تجربة فنية فريدة وممتعة.