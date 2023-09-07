عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمهور ميتقارنش.. تعليق مثير من نسمة محجوب عن حفلها في محكى القلعة

صدى البلد

شاركت الفنانة نسمة محجوب جمهورها فيديو من حفلها بمهرجان القلعة عبر حسابها بموقع إنستجرام.

و علقت نسمة محجوب علي الفيديو قائلة: جمهور ميتقارنش 😍 مش عارفة أقولكم إيه على جمالكم ولا جمال تفاعلكم معايا طول الحفلة😘 .. شكراً جداً لحضوركم الجميل ❤️

 

وصرّحت نسمة محجوب، بأن مهرجان القلعة يحمل مكانة خاصة في قلبها، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه مرة أخرى.

وأضافت  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة”، أن الجمهور يترقب هذا الحدث السنوي بشغف كبير، ما يجعلها تشعر بالفخر والمسؤولية تجاه جمهورها، مضيفة: بقالي 6 سنوات بشارك في مهرجان القلعة.


تحدثت نسمة محجوب عن جو المهرجان وعن الإيجابية التي ينشرها في الجمهور، مشيرة إلى أن حب الجمهور للفن واستمتاعهم بالأداء الحي يجعل الحفلة تجربة فنية فريدة وممتعة.

المطربة نسمة محجوب الفنانة نسمة محجوب حفل نسمة محجوب أغانى نسمة محجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

بعد الاحتفال على طريقته.. أحمد عبد القادر لكريستيانو رونالدو: ربنا يسترها عليك

أوسوريو مقتنع بقدرات أوباما.. وتعويض زيزو بعقد إعلاني للبقاء في الزمالك

رياح عاصفة تدمر سوقًا شعبية في السعودية | شاهد

عمرو اديب يتصدر التريند بعد إثارة الجدل عن الثوب السعودي

على طريقة أحمد سعد.. مطرب شاب بقميص شفاف في حفل مهرجان القلعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الخرشوف| تعرف عليها

طريقة تحضير مسقعة بالدجاج

بالدانتيل الأسود.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

فيديو

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

لسبب لا يمكن تخيله.. طائرة أمريكية تقوم بالهبوط اضطرارايا

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ