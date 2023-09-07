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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك ياهنون.. داليا البحيري برفقة هنا شيحة في أحدث ظهور |شاهد

داليا البحيري وهنا
داليا البحيري وهنا شيحه

شاركت الفنانة داليا البحيري صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت داليا البحيري بإطلالة جذابة برفقة الفنانة هنا شيحة مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معها عبر التعليقات.


 

وفيلم "ولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولادحريمكريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس،وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت(iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.
 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحةزوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

الفنانة هنا شيحة الفنانة داليا البحيري اولاد حريم كريم تيام مصطفى حريم كريم خالد سرحان رنا رئيس فيلم أولاد حريم كريم

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