سمر يسري بإطلالة مميزة عبر إنستجرام.. شاهد

خطفت الإعلامية سمر يسرى، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت "سمر يسري" بإطلالة أنثوية لافتة ، حيث ارتدت لوك كاجوال وارتدت توب بالون الأسود مع مني جيب مخطط باللون الأبيض في أسود ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.





وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر،أناوأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقةمن جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.