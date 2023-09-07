منسق تطوير مسار العائلة المقدسة: أنهينا 95% من المشروع

كشف عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، آخر تطورات ومستجدات المشروع.

وقال عادل الجندي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" نهتم بمشروع مسار العائلة المقدية منذ 2014 ، وتم إنجاز تطوير مناطق مسار العائلة المقدسة بنسبة تصل لـ 95 %".

وتابع عادل الجندي :" مازال التطوير جاري في نقطة محافظة أسيوط حيث يتواجد هناك أكبر تمثال للسيدة العذراء بطول 9 متر ".

وأكمل عادل الجندي:"وزارة السياحة والآثار تهتم بمسار العائلة المقدسة وتم تطوير كافة الخدمات التي يتم تقديمها لزوار هذا المسار وتم توفير دورات مياه سياحية في نقاط مسار العائلة المقدسة ".

ولفت عادل الجندي:" الهدف الأسمى من المشروع هو إطالة مدة تواجد الزائر، ويعتبر المسار من أطول المسارات الروحانية في العالم بطول 3500 كيلو متر ذهاب وعودة، وبه 25 نقطة على مستوى الجمهورية ".