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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توطين التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية يعزز مفهوم اللامركزية

عمرو القطامى، عضو
عمرو القطامى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية الذى تسعى إليه الدولة المصرية يهدف فى المقام الأول لتحسين التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل محافظة وذلك بما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.



وأضاف القطامى، أن توطين أهداف التنمية المستدامة يهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم هذا يعنى أن العمل أصبح يسير وفقا لرؤى محددة ولم يعد الأمر عشوائى، خاصة انه سيتم تطوير وتحديث البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوطين يهدف لتحقيق الأهداف العالمية في سياق البلدان والمجتمعات المحلية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة والتحديات التي يواجهها كل إقليم، خاصة وأنه سيتم تحديد الأهداف الأكثر أهمية وأولوية بناءً على الوضع الحالي واحتياجات المحافظات المختلفة، وتشمل هذه الأهداف تحسين فرص العمل المحلية، وتعزيز التعليم والصحة، وتحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة المحلية.



وأكد النائب عمرو القطامى، أن توطين التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية يتطلب العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

عمرو القطامي مجلس النواب التنمية المستدامة

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