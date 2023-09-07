بتكلفة 395 مليون جنيه.. افتتاح 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بالشرقية

خلال أعياد الشرقية..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه كالآتي :

لوحة توزيع كهرباء كوبري سليم بمدينة صان الحجر بتكلفة 15 مليون جنيه.

لوحة توزيع كهرباء الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 105 مليون جنيه.

موزع كهرباء جهد متوسط خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 100 مليون جنيه.

موزع كهرباء جهد متوسط البساتين الجديدة بمركز بلبيس بتكلفة 45 مليون جنيه.

موزع كهرباء جهد متوسط السدس بمركز الابراهيمية بتكلفة 40 مليون جنيه.

موزع كهرباء جهد متوسط منشأه صهبرة بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه.

موزع كهرباء جهد متوسط سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليون جنيه وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي.