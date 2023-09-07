عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضمن "حياة كريمة".. فعاليات متنوعة لقصور الثقافة في قرى دمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدرسة الجمهورية الابتدائية بمركز ومدينة الزرقا بدمياط،  اليوم الخامس من فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية، التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

و استكملت مشاركات الأطفال والشباب بورش الفن اليدوية والمستمرة طوال الفعاليات منها "المكرمية للمدربة سارة أبو صالحة، "التطريز" للمدربة هدى الصرفي، "الحلي" للمدربة سعاد المهدي، و"الخيامية" للمدرب خالد عبد المجيد، بالإضافة لاكتشاف المواهب فى الرسم مع المدربة جيهان مبروك.

واستمرت مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بفعاليات المبادرة، من خلال اللقاءات التوعوية مع أمثلة لنماذج ملهمة خاصة للأطفال عن طريق توزيع بوسترات للاعب الكرة المصري والعالمي محمد صلاح، إلى جانب استخدام وسيلة تعليمية كالسلم والدخان، بالإضافة لورشة حكي بعنوان "الطموح والمستقبل"، وتوزيع مجلات قطر الندى وأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من مؤلفات وكتب.

 كما قدم عبد الله جمعة نبذة عن ماهية جهود الدولة بحياة كريمة، والتي تتركز بتوحيد جهود الدولة والقطاع الخاص للتنمية المستدامة للموارد والخدمات بالمراكز وقرى المحافظات، ذلك من خلال رفع كفاءة المنشآت والعمل على كثير من المشروعات كتبطين الترع وبناء المستشفيات وإعداد قوافل طبية بصفة مستمرة إلى جانب تحسين الطرق والمدارس.

وفي الفقرات الفنية قدم الفنان جمال الشرنوبي عرائس الماريونت بفقرات التنورة والصعيدي، والشرقي، والدبدوب، كما شارك الفنان الموسيقار خالد زاهر مع مواهب دمياط بعدد كبير من الأغنيات المصرية والعربية منها "يا مسهرني، لولا الملامة، بنت أكابر، جانا الهوا، أما براوة، طبيب الهوا، أسمر يا أسمراني، يا ليلة ما جانى الغالي، حبيبي مهما سافرت، حبايبنا، نسم علينا الهوا، الطير المسافر، يا سهر الليالي.

تستمر فعاليات المبادرة 10 سبتمبر الحالي بعدة قرى بالمركز، وتأتي ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

وسوف تستكمل فعاليات المبادرة بمدرسة الجمهورية بالزرقا حتى اليوم الخميس 7 سبتمبر، وفي مدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم بقرية كفر المياسرة التابعة للزرقا خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الحالي.

فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني المكرمية للمدربة سارة أبو صالحة خالد عبد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

انخفض أكثر من 100 جنيه| كيلو اللحمة البلدي بسعر زمان.. وهذه المنافذ الأرخص

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أبرزها الملوخية والبامية| ننشر أهم سلع غذائية تصدرها مصر للعراق.. تفاصيل

يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون.. تعرف على قصة فيلم أهل الكهف وأبطاله

الناتو: لا يمكن لروسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف

تعاون بين المجلس الصحي المصري وشركة GMCSI في مجال التعليم الطبي المهني

حل قوات الدعم السريع.. تحول مفاجئ في الأزمة السودانية| هل اقتربت نهاية الصراع؟

كنت بهزر في عزاء سعيد الجدي.. فاروق جعفر يستعين بالأهلى ويستعرض أزمات الزمالك ويعلن موقفة من الترشح لرئاسة النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ