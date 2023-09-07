ضمن "حياة كريمة".. فعاليات متنوعة لقصور الثقافة في قرى دمياط

شهدت مدرسة الجمهورية الابتدائية بمركز ومدينة الزرقا بدمياط، اليوم الخامس من فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية، التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

و استكملت مشاركات الأطفال والشباب بورش الفن اليدوية والمستمرة طوال الفعاليات منها "المكرمية للمدربة سارة أبو صالحة، "التطريز" للمدربة هدى الصرفي، "الحلي" للمدربة سعاد المهدي، و"الخيامية" للمدرب خالد عبد المجيد، بالإضافة لاكتشاف المواهب فى الرسم مع المدربة جيهان مبروك.

واستمرت مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بفعاليات المبادرة، من خلال اللقاءات التوعوية مع أمثلة لنماذج ملهمة خاصة للأطفال عن طريق توزيع بوسترات للاعب الكرة المصري والعالمي محمد صلاح، إلى جانب استخدام وسيلة تعليمية كالسلم والدخان، بالإضافة لورشة حكي بعنوان "الطموح والمستقبل"، وتوزيع مجلات قطر الندى وأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من مؤلفات وكتب.

كما قدم عبد الله جمعة نبذة عن ماهية جهود الدولة بحياة كريمة، والتي تتركز بتوحيد جهود الدولة والقطاع الخاص للتنمية المستدامة للموارد والخدمات بالمراكز وقرى المحافظات، ذلك من خلال رفع كفاءة المنشآت والعمل على كثير من المشروعات كتبطين الترع وبناء المستشفيات وإعداد قوافل طبية بصفة مستمرة إلى جانب تحسين الطرق والمدارس.

وفي الفقرات الفنية قدم الفنان جمال الشرنوبي عرائس الماريونت بفقرات التنورة والصعيدي، والشرقي، والدبدوب، كما شارك الفنان الموسيقار خالد زاهر مع مواهب دمياط بعدد كبير من الأغنيات المصرية والعربية منها "يا مسهرني، لولا الملامة، بنت أكابر، جانا الهوا، أما براوة، طبيب الهوا، أسمر يا أسمراني، يا ليلة ما جانى الغالي، حبيبي مهما سافرت، حبايبنا، نسم علينا الهوا، الطير المسافر، يا سهر الليالي.

تستمر فعاليات المبادرة 10 سبتمبر الحالي بعدة قرى بالمركز، وتأتي ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

وسوف تستكمل فعاليات المبادرة بمدرسة الجمهورية بالزرقا حتى اليوم الخميس 7 سبتمبر، وفي مدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم بقرية كفر المياسرة التابعة للزرقا خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الحالي.