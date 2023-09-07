أستاذ بجامعة الأزهر: المنهج الإسلامي الصحيح يؤخذ من الكتاب والسنة والأئمة العدول

قال أ.د إبراهيم عبد الشافي - الأستاذ بجامعة الأزهر: إن اتباع المنهج الإسلامي الصحيح يدعو إلى فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعي التابعين وما صح من حديثه صلى الله عليه وسلم والطريق السليم وهذا ما صار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزكى سبحانه إيمانهم واعتقادهم.

المنهج الإسلامي الصحيح يؤخذ من الكتاب والسنة ومن الأئمة العدول

كما أشار إلى الحب الذي كان بينهم خاصة حب الأنصار لإخوانهم المهاجرين فكان حبا مغروسا في قلوبهم عندما دخل المهاجرون إلى المدينة واستقبلهم الأنصار أفضل استقبال وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (قسم النخيل بيننا).

وأكد أن الصحابة رضوان الله عليهم نشروا الحب ونصروا هذا الدين الحنيف ولم يختلف أحد منهم في العقائد أو الأحكام إلا اختلافات قليلة كانت تمر مر الكرام دون جفاء أو كراهية.

وذكر أن التابعي هو من لقي الصحابة وأخذ عنهم، كما بين ذلك ابن حجر العسقلاني، مؤكدا أن التابعين هم الذين صاروا على المنهج الصحيح والفئة الثابتة بعد الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يأخذون من القرآن والسنة وينهلون من علوم الشرع.

كما أوضح أن تابعي التابعين هم الذين يروون عن الطبقة السابقة كالإمام الشافعي وأبي حنيفة والبخاري، وهؤلاء تركوا المثل الأعلى في الورع والزهد ومكارم الأخلاق.

في نهاية المحاضرة نصح أئمة وواعظات ليبيا بأن يبتعدوا عن الخلافات والعصبية وأن يجمعوا الأمة على كلمة واحدة، فعقيدتنا واحدة تبني ولا تهدم وتعمر ولا تخرب وتوحد ولا تمزق، قال تعالى: (وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون).