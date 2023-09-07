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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يُشارك في معرض النيابة الإدارية للكتاب للعام الثالث على التوالي

جناح الأزهر
جناح الأزهر

يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص في معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الرابعة بمقر نادى مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل، والذي ينعقد في الفترة من اليوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م، والذي يستقبل زواره يوميا من الساعة الواحدة ظهرا  وحتى الحادية عشرة مساءً.

الأزهر يُشارك في معرض النيابة الإدارية للكتاب للعام الثالث على التوالي

ويشارك الأزهر بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، والتي تضم إصدارات جديدة في قضايا متنوعة تتناول محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

ويتضمن جناح الأزهر في المعرض عددا من الإصدارات العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، فضلا عن ركنا خاصا للخط العربي، لتعليم رواد المعرض فنون كتابة الخط العربي وجمالياته.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض النيابة الإدارية للكتاب، للعام الثالث على التوالي، استكمالا لسلسلة مشاركاته الناجحة في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية والمعارض الدولية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، فقد قدم الأزهر فيها الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات اضطلاعا منه بدوره الديني والعلمي والتوعوي.

تخريج طلاب متميزين في كل المجالات

كرمت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الطلاب الفائزين في الورش الفنية التي عقدها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين على مدار الأسبوع الماضي لتعليم فن البورتريه والكاريكاتير، بجوائز مالية قيمة، مؤكدةً أن الأزهر لا يهتم بتعليم العلوم الشرعية والعربية فحسب؛ بل يعمل على تخريج طلاب متميزين في مجالات العلوم والفنون المختلفة، ليواكبوا مستجدات العصر، وهذا ما نعمل عليه في الأزهر الشريف.

من جانبها، بينت الفنانة فاطمة حسن، رسامة بأخبار اليوم، وأحد المدربين للطلاب في الورش، أنها تفاجأت بوجود جنسيات مختلفة من كثير من الدول يجمعهم الحب والتعاون، وهذا التجمع يصعب أن تراه بهذا الشكل والود في أي مكان سوى الأزهر، مضيفة أن الأزهر سخر كافة الإمكانات التي تمكن الطلاب من تعلم فنون الرسم، مشيرة أن الطلاب الوافدين استفادوا كثيرا من هذه الورش التعليمة، مؤكدة أن تبني الأزهر للفن الهادف جعلها تشعر بأهمية الفن وتشعر بالفخر أيضا، لأنها تنتمي لعلم يهتم به الأزهر.

ومن جانبه أوضح فنان الكاريكاتير، إسلام زكي، أن الورش أبرزت مواهب الكثير من الطلاب، مشيرا أن اختيار  موضوع تمكين المرأة أمر مهم، لأن المرأة تمثل نصف المجتمع، كما أن فن الكاريكاتير يعتبر من القوة الناعمة في المجتمع حيث يعمل على حل الكثير من المشكلات المجتمعية من خلال رسومات وتعبيرات بسيطة لها مدلولات كبيرة، مؤكدا أن مهارات الطلاب في الرسم تطورت كثيرا بعد الدروس التي تلقوها في الورش.

ومن جانبه، أوضح الطالب حماس شهيد، من إندونيسيا، والفائز بالمركز الأول، أن هذه الورش أصقلت مهاراتنا وفتحت لنا آفاقا جديدة نحو التعبير عن مكنونات أنفسنا بشكل أفضل من خلال اللوحات الفنية، كما أنها تعد تطبيقا عمليا لمفاهيم وقيم كنا نسمع عنها فقط، حيث أبرزت لنا أهمية مفهوم دور المرأة من خلال التعريف بشخصيات مصرية وعربية كانت لهن أدوار بارزة في المجتمع، وهو ما جعلنا نتحمس في إظهارهن في أفضل صورة تليق بما قدمن تكريما لهن وإجلالا و تقديرا لجهودهن.

وبيّن الفائز بالمركز الثاني الطالب محمود خالد، من سوريا، أن هذه الورش أضافت إليه فنونًا جديدة لم يعلم عنها شيء من قبل مثل الرسم بالفحم، مؤكدا أن هذه التجارب والورش مهمة لكل طالب لديه ميول للفن بشكل عام والرسم بشكل خلص، موضحا أن هذه الورش دليل واضح على أن الأزهر مهتم ومنفتح على كل العلوم، فهو مؤسسة متكاملة تبني جيلا متميزا لديه الكثير من العلوم والمهارات والقدرات.

وأكدت الفائزة بالمركز الثالث الطالبة، واحدة المحرمة، من إندونيسيا، أن تكثيف هذا النوع من الورش الفنية سوف يسهم بمرور الوقت في تخريج فنانين كبار، مبينة أنها تشعر بالفخر لانتمائها للأزهر الشريف والذي يعمل  بكل ما فيه من جهد لتطوير مهارات وقدرات الطلاب الإبداعية، فهو بجانب اهتمامه بالعلوم الشرعية والعربية يهتم أيضا بتعليم العلوم والفنون المختلفة وهو ما يميز طالب الأزهر عن غيره، وهذا هو سر حبنا لهذه المؤسسة العريقة.

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