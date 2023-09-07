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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرابعة عصرا.. مواعيد انطلاق منافسات دوري المحترفين في القسم الثاني

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

تنطلق منافسات بطولة دوري المحترفين فى القسم الثاني يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري بعد إجراء مراسم القرعة موخرا بمشاركة أندية الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تقام 6 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين في القسم الثاني يوم الإثنين و 4 مباريات يوم الثلاثاء.. وحدد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إقامة جميع المباريات في دوري المحترفين بالقسم الثاني في تمام الساعة ال 4 عصرا. 

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3 عقبات تواجه دوري المحترفين 

يواجه دوري المحترفين في القسم الثاني صعوبات كبيرة في تطبيقه بدءا من الموسم القادم بعد تأكيدات خرجت من جانب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتطبيقه رغم اعتراضات الأندية المشاركة.


كان العديد من مجالس إدارات الأندية فى الدرجة الثانية رفضت فكرة اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين خلال الموسم الجديد.

 

أولى العقبات تتمثل في عدم القدرة على بث عدة مباريات في يوم واحد ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين في القسم الثاني.
 

يأتي ذلك نظرا لوجود سيارتين فقط للنقل التليفزيوني تابعين إلي ماسبيرو ما يعني عدم القدرة على بث مباريات البطولة كاملة.


ثاني الصعوبات تتمثل فى عدم وجود رعاة يتم استقطابهم للبطولة نظرا لضعف المنافسة وعدم وجود اقبال جماهيري على دوري الدرجة الثانية.


ثالث العقبات تتمثل فى خشية الاندية المشاركة في دوري المحترفين من تحمل  خزينتها المزيد من الاعباء المالية جراء الانتقالات واقامة المعسكرات التدريبية لفرقها على مدار المسابقة المحلية.
 

دوري المحترفين أندية الدرجة الثانية اتحاد الكرة جمال علام دوري الدرجة الثانية

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