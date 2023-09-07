الدولار يصعد بقوة عالميا.. الأخضر يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى

أدى صعود الدولار بقوة لدفع الين إلى أقل مستوى في عشرة أشهر، اليوم الخميس، وإبقاء اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال قويا رغم قتامة توقعات النمو العالمي.

وصعد الدولار لذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.05 % إلى 104.91 متمسكا ببعض المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة إثر الصعود لذروة ستة أشهر مع تسجيل قطاع الخدمات الأمريكي زخما قويا في أغسطس على غير المتوقع.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.09 % مسجلا 1.0718 دولار بعد أن هوى لأقل مستوى منذ يونيو أمس الأربعاء.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 % إلى 1.2500 دولار بعد أن تراجع إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وأظهرت البيانات اليوم الخميس، أن الصادرات الصينية هبطت في أغسطس 8.8 % مقارنة بمستواها قبل عام كما انكمشت الواردات 7.3 % وهو أفضل قليلا من التوقعات الاقتصادية بتراجع 9.2 % و9.0 % على الترتيب.

ولم تساعد تلك البيانات الدولار الأسترالي الذي تراجع 0.2 % مسجلا 0.6370 دولار بينما تم تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار وبذلك تحوم العملتان قرب أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر.

وفي اليابان، واصل المتعاملون ترقب التدخل المحتمل مع مواجهة الين صعوبات جمة في الصعود مقابل الدولار القوي حتى مع تكثيف المسؤولين تحذيراتهم من مغبة موجة بيع للعملة.

وسجل الين في أحدث التعاملات 147.66 مقابل الدولار.