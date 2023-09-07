إسرائيل تكشف عن صور جديدة لحرب أكتوبر 73| تفاصيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صور لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي شنها الجيشان المصري والسوري لاسترداد الأراضي المحتلة، وذلك بتقنية التلوين بالذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر – التسمية العبرية لحرب أكتوبر – تم نشر سلسلة من التقارير والصور تعود إلى اللقطات الأرشيفية التي تم التقاطها أثناء القتال بالأبيض والأسود من قبل فرق القناة الأولى الإسرائيلية، وخضعت لعملية تلوين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت حرب أكتوبر، وفقا لمعاريف، واحدة من أولى الحروب التي تمت تغطيتها وتوثيقها من خلال التلفزيون الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن جميع المواد التي تم تصويرها في ذلك الوقت كانت باللونين الأبيض والأسود.

وقام مشروع خاص لـ "كان نيوز" التابع لهيئة البث الإسرائيلية والقناة الأولى الإسرائيلية بأخذ هذه المواد الأرشيفية، التي لم يتم بث بعضها من قبل، وإخضاعها لعملية تلوين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وستبث هيئة إذاعة "كان 11" الإسرائيلية الأسبوع المقبل من الأحد إلى الخميس سلسلة مقالات وتقارير ولقطات مصورة تعود لأحداث تلك المعارك.

المشروع من تأليف المخرج الإسرائيلي أورين أهاروني بمساعدة أندريه فريدمان، خبير المؤثرات البصرية والذكاء الاصطناعي والمحاضر في قسم الاتصال المرئي في جامعة شانكار.

وقال أهاروني لمعاريف: "لقد بدأنا المشروع بالكنوز المخبأة في أرشيف البث العام الإسرائيلي من أيام القتال، فهذه الصورة الأيقونية من تلك الأيام ستظهر إلى العلن ليراها الجمهور لأول مرة بهذه التقنية".

فيما قال فريدمان: "عندما اقتربت من المهمة، كان من الواضح بالنسبة لي أن هناك تحديًا كبيرًا سواء من حيث تعقيد المهمة أو في نطاق العمل، وبدأت العملية بدراسة لمدة أسبوعين شملت البحث والتنقيب لخروج العمل بهذه الصور".

بينما أوضح أهاروني: "بفضل اختراق الذكاء الاصطناعي، تمكنت من ترقية مواد الأرشيف إلى نسخة عالية الجودة، واستعنت بمبرمج قام بتعليم الذكاء الاصطناعي البيانات الأساسية مثل كيف تبدو مرتفعات الجولان في الخريف مقارنة بالجولان في مرتفعات في الربيع، و ما هو زي الجيش المصري أو السوري وكذلك الإسرائيلي".