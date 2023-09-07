امرأتان تتنافسان على رئاسة المكسيك| تفاصيل

تتنافس امرأتان على رئاسة المكسيك في انتخابات عام 2024 للمرة الأولى في تاريخها، بعدما سمّى حزب "مورينا" الحاكم رئيسة بلدية مكسيكو السابقة كلاوديا شينباوم مرشحته.

وبموجب التسمية، ستواجه شينباوم (61 عامًا) العضو في مجلس الشيوخ سوتشيل غالفيس (60 عامًا) التي أصبحت مرشحة المعارضة في الانتخابات الرئاسية، بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية لجبهة تضمّ ثلاثة أحزاب معارضة.

بذلك، يُرجّح أن تخلف إحداهما في 2024، الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لقيادة ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وتصدّرت شينباوم، المقرّبة من لوبيز أوبرادور، نتائج استطلاع رأي نظّمه حزب "مورينا" (حركة التجديد الثورية) للاختيار بين ستة متنافسين.

وتُعدّ شينباوم، المدعومة من الرئيس الذي يتمتع بنسبة التأييد الشعبي التي تبلغ 60%، ويحظى حزبه بأغلبية في البرلمان، المرشحة الأوفر حظًا في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في الثاني من يونيو 2024.