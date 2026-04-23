نهاية الدم.. الصلح يُسدل الستار على خصومة ثأرية بين آل عارف وآل حسان بسوهاج

شهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مراسم صلح تاريخية أنهت واحدة من الخصومات الثأرية بين عائلتي "آل عارف" و"آل حسان"، وذلك في حضور اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وسط مشاركة واسعة من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبحضور مئات المواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

الكفن ينهي خصومة ثأرية بسوهاج

وجاءت مراسم الصلح في أجواء يسودها الهدوء والترحاب، حيث اجتمعت العائلتان على كلمة سواء، معلنين إنهاء النزاع الذي استمر لفترة، بعد جهود مكثفة من أجهزة الأمن ورجال المصالحات وكبار العائلات، الذين سعوا إلى تقريب وجهات النظر ونبذ الخلافات.

وأكد محافظ سوهاج خلال كلمته أن هذه الخطوة تعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على حقن الدماء، مشددًا على أهمية نبذ العنف والتمسك بروح التسامح، خاصة في صعيد مصر الذي يتميز بعاداته الأصيلة في إنهاء النزاعات بالطرق السلمية.

ومن جانبه، أشاد مدير أمن سوهاج بدور القيادات الشعبية والتنفيذية في إنجاح جلسة الصلح، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وشهدت الجلسة تقديم الكفن في مشهد يعكس قبول الصلح وطي صفحة الماضي، وسط دعوات من الحضور بأن يديم الله حالة الوفاق بين العائلتين، وأن تكون هذه الخطوة بداية جديدة يسودها التفاهم والتعايش السلمي.

وفي ختام الجلسة، تعهد الطرفان بالالتزام ببنود الصلح، وعدم العودة إلى النزاع مرة أخرى، فيما سادت حالة من الارتياح بين الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بإنهاء الخصومة، مؤكدين أن الصلح خير، وأن الحفاظ على الأرواح أولى من أي خلاف.