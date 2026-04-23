الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نهاية الدم.. الصلح يُسدل الستار على خصومة ثأرية بين آل عارف وآل حسان بسوهاج

جانب من الصلح في سوهاج
جانب من الصلح في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مراسم صلح تاريخية أنهت واحدة من الخصومات الثأرية بين عائلتي "آل عارف" و"آل حسان"، وذلك في حضور اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وسط مشاركة واسعة من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبحضور مئات المواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

الكفن ينهي خصومة ثأرية بسوهاج

وجاءت مراسم الصلح في أجواء يسودها الهدوء والترحاب، حيث اجتمعت العائلتان على كلمة سواء، معلنين إنهاء النزاع الذي استمر لفترة، بعد جهود مكثفة من أجهزة الأمن ورجال المصالحات وكبار العائلات، الذين سعوا إلى تقريب وجهات النظر ونبذ الخلافات.

وأكد محافظ سوهاج خلال كلمته أن هذه الخطوة تعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على حقن الدماء، مشددًا على أهمية نبذ العنف والتمسك بروح التسامح، خاصة في صعيد مصر الذي يتميز بعاداته الأصيلة في إنهاء النزاعات بالطرق السلمية.

ومن جانبه، أشاد مدير أمن سوهاج بدور القيادات الشعبية والتنفيذية في إنجاح جلسة الصلح، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وشهدت الجلسة تقديم الكفن في مشهد يعكس قبول الصلح وطي صفحة الماضي، وسط دعوات من الحضور بأن يديم الله حالة الوفاق بين العائلتين، وأن تكون هذه الخطوة بداية جديدة يسودها التفاهم والتعايش السلمي.

وفي ختام الجلسة، تعهد الطرفان بالالتزام ببنود الصلح، وعدم العودة إلى النزاع مرة أخرى، فيما سادت حالة من الارتياح بين الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بإنهاء الخصومة، مؤكدين أن الصلح خير، وأن الحفاظ على الأرواح أولى من أي خلاف.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مدير أمن سوهاج خصومة ثأرية

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد