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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ندوة «صدى البلد».. كبير الأثريين يطالب 40 متحفا بحقوق الملكية الفكرية لمصر

مجدى شاكر كبير الأثريين
مجدى شاكر كبير الأثريين فى ندوة صدى البلد

طالب مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، باستغلال حقوق الملكية الفكرية بالقطع الأثرية المصرية الموجودة في المتاحف العالمية كجزء من عائدات هذه المتاحف لصالح مصر صاحب الحق الأصيل فيها.

كما طالب شاكر، خلال حديثه في ندوة بموقع “صدى البلد”، بتغيير القوانين الدولية لحماية الآثار، بالإضافة إلى مطالبة 40 متحفا حول العالم تعرض قرابة مليون قطعة أثرية مصرية، بالحصول على نسبة من دخل هذه المتاحف بالقانون.

وأفاد بأن هناك سرقات للآثار المصرية في عهد قديم، منها تمثال رمسيس الثاني الذي ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في صورة معه، والذي سرق من البر الغربي بالأقصر من معبد الرمسيوم الذى سرق على يد شخص يدعى جيوفاني باتيستا بلزوني.

وقال شاكر إن التقاط محمد صلاح صورة في مكان أثري يوجه رسالة بعظمة أجداده، مؤكدا أن الملك رمسيس الثاني الوحيد الذى كان له باسبور ومن أعظم ملوك الأرض، وتم استقباله رسميًا في فرنسا كأنه ملك حي.

وأضاف أن هناك رسالة إلى المتحف البريطاني الذي يحتوي على أكثر من 200 ألف قطعة أثرية مصرية، والذي سرقت منه 2000 قطعة، ليكون لنا حق استرداد حجر رشيد المكتوب عليه "تم سلب هذا الحجر من مصر".
 

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