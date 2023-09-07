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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ندوة صدى البلد.. سر لعنة الفراعنة ومزارع السموم بالمقابر الأثرية

مجدى شاكر كبير الأثريين
مجدى شاكر كبير الأثريين

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار ،ان هناك كثيرا من الأقاويل حول لعنة الفراعنة ، لافتا أن المصريين القدماء اهتموا بـ الحفاظ على المقبرة و الجسد ، بوضع سموم بالمقابر واشهر مثال على ذلك مزارع الملك مينا لتصنيع السموم ، بالإضافة الى تخوف الملكة كليوباترا من أسرها من قبل رومانيا امتلكت نوعا من السموم لتتناولها حال تعرضها لأي حالة أسر.

لعنة الفراعنة


أوضح شاكر في حديثه بندوة صدى البلد ، تعود فكرة لعنة الفراعنة عند اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 1922، والتي صاحبها مجموعة من الحوادث روج لها الاعلام والسينما ،خاصة في ظل موت ممولها وتحليق صقر فوق المقبرة ، و الصقر لدى المصري القديم يرمز الى الحضارة المصرية ، وموت عصفور كانريا خلال التهامه من قبل ثعبان ، وأشهرها وفاة ممول مقبرة توت ، وانقطاع الكهرباء في القاهرة .


أشار كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار ،أن مجلة التايمز البريطانية كان لها حق حصري لنقل أخبار اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في ذلك الوقت ، الذى دفع بـ الاعلام الاخر الي ربط الاحداث بترويج الحوادث المذكورة سابقا التي اطلق عليها لعنة الفراعنة ، وهى القصة لحقيقة لعنة الفراعنة.


افاد أن فتح المقابر الاثرية يترك المقبرة يومين حتى لايتأثر المتخصصون باى بكتريا ،مؤكدا أن موت الناس العاملين او الممول لمقبرة توت عنخ آمون ، ليس له علاقة بلعنة الفراعنة ، ولاننسي ان المقابر الملكية بها سموم .
 

لعنة الفراعنة مزارع الملك مينا لتصنيع السموم الاثار صدى البلد مقبرة توت

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