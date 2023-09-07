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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس رئيسًا.. هجوم عنيف على زيلينسكي بعد كارثة أوديسا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لا يمكنه بأي حال من الأحوال حماية البنية التحتية في أوديسا من الهجمات الروسية.

وأضاف سوسكين: "لم يقاتلوا في أوديسا… تضررت البنية التحتية للميناء والصوامع والمستودعات… زيلينسكي ليس رئيسًا على الإطلاق".

وأوضح أن “ الرئيس الأوكراني لا يستطيع أن يفعل شيئا لحماية البنية التحتية في أوديسا، والتي سيكون لتدميرها عواقب وخيمة على أوكرانيا”.

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كما سوسكين، انتقد قرار زيلينسكي بإقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن “زيلينسكي يستبدل دائمًا الأشخاص بأفراد غير أكفاء”.

وقال: "أعتقد أن متجر زيلينسكي قد استعاد عافيته تقريبًا".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوديسا

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