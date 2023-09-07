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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يكلف وزير الدفاع الجديد بأول مهمة|ما هي؟

صدى البلد

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الخميس، وزير الدفاع الجديد رستم عمروف بتقليص الروتين وزيادة الثقة في وزارته بعد سلسلة من مزاعم الفساد.

وأقال زيلينسكي سلف عمروف في أعقاب اتهامات الفساد التي وجهتها وسائل الإعلام الأوكرانية إلى الوزارة، ولا سيما فيما يتعلق بالمشتريات. 

وقال محللون عسكريون إن التغيير لن يكون له تأثير كبير على المجهود الحربي في أوكرانيا.

ومن خلال عرض عمروف على كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين، بعد يوم من موافقة البرلمان على تعيينه، حدد زيلينسكي أولوياته بما في ذلك تطوير التعاون الدولي وتوجيه أوكرانيا نحو عضوية الناتو.

وقال زيلينسكي: الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى مزيد من الثقة. الثقة في القرارات التي يتم اتخاذها، والثقة في المشتريات التي يتم تنفيذها، والثقة في الإمدادات.

وأضاف إنه إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات لصالح الجنود، فيجب إجراؤها على الفور.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى فلسفة جديدة في التعامل مع الجنود الأوكرانيين.

وحل أوميروف (41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساعد في تأمين مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات منذ الحرب الروسية لأوكرانيا العام الماضي، ولم يواجه ريزنيكوف بنفسه اتهامات بالكسب غير المشروع لكنه كان ضحية لحملة تشهير.

وقال عمروف إن أولوياته ستشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في أوكرانيا، ومحاربة الفساد.

وأضاف عمروف بإنه يهدف أيضا إلى تعزيز التحالف الدولي للحلفاء خلال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وإقامة شراكات غير متوقعة على الأرجح.

وقال زيلينسكي إنه واثق من أن عمروف قادر على إنجاز جميع المهام التي تم تكليفه بها.

قبل تعيينه، كان عمروف يرأس وكالة الخصخصة الرئيسية في أوكرانيا، وكان له الفضل في قلب المؤسسة واستئناف الجهود لبيع الشركات الخاسرة المملوكة للدولة لمستثمري القطاع الخاص على الرغم من الحرب.

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