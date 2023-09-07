فرنسا.. تحرك عاجل بعد منع فتاة مرتدية عباءة من حضور الفصول الدراسية

أفادت إذاعة “أوروبا-1”، بأن والدة طالبة في المدرسة الثانوية في فرنسا تقدمت بشكوى إلى قسم الشرطة بعد أن لم يُسمح لابنتها، التي ذهبت إلي المدرسة مرتدية عباءة، بحضور الفصول الدراسية.

وتم استدعاء الفتاة من قبل رؤساء المؤسسة التعليمية، موضحين أن ارتداء العباءة في المدرسة أصبح الآن ممنوعاً، وبعد أن رفضت الفتاة خلع عباءتها، تم إعادتها إلى منزلها.

وذكرت إذاعة “أوروبا-1” أن "الأم تقدمت بشكوى إلى مركز شرطة بوبيني، زاعمة أن ملابس ابنتها كانت عبارة عن كيمونو لتغطية ذراعيها، إلا أن مكتب المدعي العام رفض فتح قضية".

وفي وقت سابق، علق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، على قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس، مؤكدا أن الحظر قرار تعسفي ويخلق مخاطر عالية للتمييز ضد المسلمين.

وأوضح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن غياب التعريف الواضح لهذا اللباس، يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعداما للأمن القضائي.

وأشار إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان إسلامية، وبالتالي محظورة وفي أحيان أخرى غير إسلامية، وبالتالي مسموحا بها.

وعبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن خشيته من تحكم له طابع تعسفي، حيث تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".