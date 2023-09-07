لتولي الحكم..  الرئيس السريلانكي السابق ينفي التخطيط لتفجيرات إرهابية مع داعش

نفى الرئيس السريلانكي السابق، جوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، مزاعم وردت في برنامج تلفزيوني بريطاني بأنه تم إستخدام متطرفين تابعين لداعش لتنفيذ هجمات انتحارية عام 2019 لإثارة انعدام الأمن في البلاد ومساعدته على الفوز بالانتخابات في وقت لاحق من نفس العام.

وبحسب ما نشرته الأسوشيتد برس، قال راجاباكسا في بيان علني، هو الأول له منذ الإطاحة به من السلطة في يوليو من العام الماضي: "إن الادعاء بأن مجموعة من المتطرفين الإسلاميين شنت هجمات انتحارية من أجل جعلي رئيساً هو أمر سخيف".

قال إن الفيلم الوثائقي الذي عرضته القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني كان "في معظمه خطبة مناهضة لـ راجاباكسا".

في البرنامج الذي تم بثه يوم الثلاثاء، أجرت القناة الرابعة مقابلة مع رجل قال إنه رتب لقاء بين جماعة متطرفة محلية مستوحاة من تنظيم داعش، وهي جماعة التوحيد الوطنية، ومسؤول كبير في استخبارات الدولة موال لـ راجاباكسا لصياغة مؤامرة لخلق عدم الاستقرار وتمكين راجاباكسا للفوز بالانتخابات الرئاسية.

كان ينظر إلى راجاباكسا، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع، على أنه مرشح قوي لفرض القانون والنظام.

جدير بالذكر أن جماعة التوحيد الوطنية متهمة بتنفيذ ستة هجمات انتحارية بالقنابل في عيد الفصح 2019 استهدفت كنائس وفنادق سياحية وأسفرت عن مقتل 269 شخصا.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس مكنت المخاوف بشأن الأمن القومي راجاباكسا من الوصول إلى السلطة. واضطر إلى الاستقالة في يوليو 2022 خلال احتجاجات حاشدة بسبب الأزمة الاقتصادية.

كان آزاد مولانا، الرجل الذي أجرت القناة الرابعة مقابلته، متحدثًا باسم مجموعة منشقة لنمور التاميل أصبحت فيما بعد ميليشيا مؤيدة للدولة وساعدت الحكومة التي يهيمن عليها السنهاليون على هزيمة المتمردين والانتصار في الحرب الأهلية.

وقال مولانا إنه رتب لقاءً في عام 2018 بين متطرفين موالين لتنظيم داعش وضابط مخابرات كبير بناءً على طلب من رئيسه في ذلك الوقت، سيفانيساثوراي تشاندراكانثان، زعيم الجماعة المنشقة المتمردة الذي أصبح فيما بعد سياسيًا.

ذكرت القناة الرابعة أن محققي الأمم المتحدة وأجهزة المخابرات الأوروبية أجرىوا مقابلات مع آزاد مولانا بشأن ادعاءاته.

قال راجاباكسا في بيانه إنه لم يكن لديه أي اتصال مع ضابط المخابرات المذكور في الفيلم الوثائقي منذ استقالته من منصب وزير الدفاع في عام 2015 حتى أصبح رئيسًا في عام 2019. وقال إن المسؤول لم يكن جزءًا من أي وكالة استخبارات خلال فترة حكمه. تلك الفترة والادعاءات بأنه التقى بالانتحاريين كانت ملفقة.