هل تدخل محمد صلاح؟.. تطور هام بشأن استعادة مصر لـ حجر رشيد

تعد قصة استعادة مصر لـ حجر رشيد، واحد من أكثر ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد قيام العالم الآثري الكبير الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بحملة توقيعات لتوقيع 200 ألف شخص في بريطانيا من أجل تغيير القانون الخاص باستعادة الآثار، وذلك حرصا منه على تواجد حجر رشيد داخل مصر قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورصدت قناة "العربية"، تقريرًا عن تطور هام بشأن إمكانية استعادة مصر لـ حجر رشيد خلال الفترة المقبلة، من المتحف البريطاني، خاصة بعدما تم سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف، وسط حالة من القلق على الآثار المصرية المتواجدة هنا.

تفاصيل جديدة حول استعادة مصر لـ حجر رشيد

كشفت قناة العربية عن تطور جديد بشأن إمكانية استعادة حجر رشيد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حملة التوقيعات التي قادها الدكتور زاهي حواس في الفترة الماضية، والتي طالبت بضرورة عودة الحجر إلى مصر.

وأوضحت القناة أنه وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن هناك اتجاه داخل إدارة المتحف من أجل إجراء مراجعات بشأن رد التحف والآثار إلى دولها الأصلية، ومن يبن تلك الآثار حجر رشيد.

وتحدث علي أبو دشيش، عضو اتحاد الأثريين قائلا إن حجر رشيد تم أخذه كغنيمة حرب وتم وضعه في المتحف البريطاني، مطالبا بعودة هذا الآثر، خاصة بعد سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني، "سرقة الآثار لازم نخاف عليها، لأن الآثار لم تخرج بطرق شرعية من مصر في الفترة الأخيرة".

وأضاف أنه يطالب باستعادة الآثار إلى مصر، ووضعها في المتحف المصري الكبير، وذلك بعد حملة قادها الدكتور زاهي حواس، لافتا إلى أن حملة التوقيعات تخطت الـ 200 ألف توقيع وينتظر إكمال المليون ليكون هناك ضغط شعبي، كما يوجد وثيقة أخرى من أجل الوصول لـ 100 ألف من بريطانيا.

ولفت إلى أن زاهي حواس كان قد طالب محمد صلاح بمناشدة المصريين من أجل التوقيع على الوثيقة في بريطانيا من اجل تغيير قانون مجلس العموم خلال الفترة المقبل نظرًا لشعبيته.

وأثار عدد من رواد مواقع التواصل جدل كبير حول تغير موقف المتحف البريطاني من إمكانية استعادة حجر رشيد في الفترة المقبلة، إذ زعم البعض أن يكون هناك تدخل من قبل محمد صلاح في هذا الملف لاستعادة الحجر في الفترة الراهنة.