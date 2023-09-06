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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كارثة في متحف بريطانيا.. زاهي حواس يكشف تفاصيل محاولات عودة حجر رشيد|فيديو

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس عالم المصريات

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات أن مصر وصلت في الحملة القومية إلى الآن إلى 200 ألف توقيع، مضيفًا أن أغلب من وقعوا من الأجانب.


وقال “حواس” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنه قام بدعاية ضخمة ويريد الضخ الشعبي وبعد وصوله للمليون توقيع يبدأ في إرسال خطاب كحملة شعبية وطنية ولكن الآن الموقف تغير تمامًا لأن المتحف البريطاني أصبح متحفًا، لأنه تمت سرقة 2000 قطعة أثرية منه وهذا لأول مرة في التاريخ يتم سرقته وسرقة الكم الهائل من الآثار والذي تخص مصر والعراق وفلسطين واليونان وبيرو وإيطاليا، وتمت استقالة رئيس المتحف واستبداله.


وتابع: "من المستحيل السكوت عن حقنا في ترك حجر رشيد في المتحف البريطاني بعد أن تمت سرقته فلا بد أن نستمر في الضغط على الإنجليز لأن كل هذه الآثار في الزرقة الاستعمارية، فماكرون رئيس فرنسا أعلن أن 80 % من آثار أفريقيا انتهكت"، مضيفًا أن حجر رشيد تمت كتابته بلغتين. 

زاهي حواس عالم المصريات المتحف البريطاني مصر حجر رشيد

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