كبير الأثريين يكشف رسائل محمد صلاح أمام تمثال رمسيس الثاني بالمتحف البريطاني

علق الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين على صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني أمام تمثال لـ"رمسيس الثاني، مؤكدا أن الصورة المتداولة لصلاح رسالة دعم منه، دون أن يتكلم أو يكتب وكأنه بيوجه رسالة للعالم هذا جدي رمسيس الثاني أشهر ملوك الأرض، انه الفرعون المصري المسروق في. المتحف البريطاني.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن صلاح عندما فاز صلاح في "البرنامج" الإنجليزي وحصل على الحذاء الذهبي تم أخذ الحذاء ووضعه مع التمثال من خلال الشركة الراعية، ووقتها اعترضنا لان التمثال يخص جدنا الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الأرض، الملك رمسيس عندما ذهب إلي فرنسا سنة ٧١ عشان يتعالج، عملوه معاملة ملك مصري متوفي لما نزل في المطار ضربوا واحد وعشرين طلقة واستقبلوه استقبال رئاسي اتعالج وضل هناك.

وقال شاكر إن تصوير محمد صلاح أمام هذا التمثال وكأنه يقول انه مش انا جزمتي اللي تتحط قدام هذا التمثال، وابتسامته بتقول بـ اعتذار لك يا جدي عما فعلوه بك، كمان الصورة بتقول انتوا سرقتوا التمثال وانا من خلال صورتي بطالب ترجعوه وبالتالي كانت رسالة مهمة جدا جدا لان هذا المتحف الظالم الذي يضم اكتر من مئة وعشرة الف قطعة اثار مصري نريد استرجاعها.

وعن إمكانية استراحة تلك الآثار قال إن تلك الآثار سرقت ولكنها خرجت بطريقة رسمية، سرقة مشروعة لأنه لأسف خرجت في ظل قوانين دولية وقوانين محلية تحمي هذا الموضوع.

