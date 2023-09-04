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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كارثة في متحف بريطانيا.. اختفاء 2000 قطعة أثرية

صدى البلد

تعرضت بريطانيا لأكبر خسارة شهدتها التاريخ، والسبب هو سرقة المتحف البريطاني حيث إنه فقد أكثر من 2000 قطعة من خزائنه تتراوح بين المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة النادرة والأحجار شبه الكريمة وشملت المسروقات مجوهرات ذهبية وأحجارًا كريمة.

يذكر أن المتحف البريطاني تم تأسيسه عام 1753، و يضم أكثر من 8 ملايين قطعة أثرية، ولا تعد هذه السرقة والتي تمت منذ أيام قليلة هي الأولى من نوعها بل تعرض لها المتحف عدة مرات.

 

 تعرض لها عام 1970 وعام 1993، كذلك عام 2002، عندما سرق زائر تمثال يوناني عمره 2500 عام، ويعتقد أن قيمته تبلغ 25 ألف جنيه استرليني، ودفعت هذه السرقة إدارة المتحف إلى مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة مع زوار المتحف، و أيضاً خلال 2004.

  كما تعرض لها ايضًا في 2017، فقد اكتشفت إدارة المتحف أن ماسة من نوع كارتيه باهظة الثمن سرقت منذ 2011، ولم ينتبه أحد لغيابها إلا بعد مضي 6 سنوات، وفق التصريحات الرسمية.


ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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