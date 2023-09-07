مصطفى بكري: الخونة والمتآمرون يستهدفون الشعب المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الخونة والمتأمرين يستهدفون الشعب المصري، وليس مؤسسة معينة، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية والخونة يكرهون الوطن، ويستهدفون إسقاطه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدا أنه أنا منزعج من أن أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة بأنه يرحب بعودة الإخوان للمشهد السياسي.

جماعة الإخوان الإرهابية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما أكده هذا المرشح، يتعارض مع ما قام به الشعب المصري والذي أطاح بجماعة الإخوان الإرهابية.