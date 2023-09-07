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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة مثيرة .. حقيقة اتهام خطير لمسئولين بشركة تأمين شهيرة بمصر

صدى البلد

بخصوص ما تم نشره بموقع صدى البلد في يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 بعنوان "قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة وذكر اسم شركة أليانز لتأمينات الحياة، وجب التوضيح أن أحداث القضية تعود إلى الفترة الزمنية 2013/ 2014 والموضوع لا يتعلق بفساد مسئولين بالشركة ولا بالاستيلاء على أموال العملاء كما جاء بعنوان البيان الصحفي واستغلالية موضوعه وإنما يتعلق كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من العاملين بإحدى الشركات المساهمة استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، أي أموال مملوكة للشركة.

والتزمت شركة أليانز بمصر بأحكام القانون والقضاء المصري وقرارته الإدارية والقانونية، وعليه قد تم إنتهاء التعاقد مع كافة المتهمين في تلك القضية قبل بدء التحقيقات وأصبحوا غير ممثلين للشركة، كما تم رد كافة الأموال للعميل المتضرر بموجب البلاغ موضوع التحقيق وقد استلم كافة الأموال المستحقة عن وثائق التأمين الخاصة به وقتها بخلاف ما تم نشره على موقع صدى البلد.

وتؤكد أليانز للتأمين على الحياة التزامها التام بالشفافية في كل ما يتعلق بأخبارها ومعاملاتها وإفصاحاتها، وذلك بفضل استراتيجيتها الراسخة للحوكمة والإفصاح والشفافية، فضلًا عن حفاظها على مصالح وحقوق عملائها.

وتهيب مجموعة شركات أليانز بمصر بجميع وسائل الإعلام التأكد من نشر أي معلومات من شأنها الإضرار بالعملاء، أو التشهير بسمعة المجموعة التي تضع المصداقية أساساً ضمن أدوات تعاملها مع العملاء.

 

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