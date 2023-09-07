الشرقاوية يدعمون السيسي بالانتخابات الرئاسية: إنجازاته في كل مكان

خرج الآلاف من أهالي محافظة الشرقية لإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على هامش المشاركة في ملتقى الأحزاب السياسية في نسخته الثالثة.

أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وحمل المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، متفاعلين على الأغاني الوطنية التي هزت الملتقى.

ونظم حزب مستقبل وطن ملتقى الأحزاب السياسية في محافظة الشرقية، بحضور حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزب الحرية.. وعدد من قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".