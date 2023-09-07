مصر تصعد لنصف نهائى كرة القدم للساق الواحدة بدورة الألعاب الأفريقية البارالمبية

فاز منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحده على نظيره الرواندى بنتيجة 4 /2 ليصعد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي فى دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية والتى تقام في العاصمة الغانية أكرا.



وقد أحرز الأهداف زاهر ابراهيم هاتريك بثلاث اهداف وعبد الله مصطفى هدف وكان المنتخب المصرى قد فاز من قبل على كلا من منتخب كينيا 2 /0 وعلى منتخب انجولا 3 /1 ليتصدر المجموعه ب 9 نقاط ويصعد لنصف النهائى

وتتكون بعثة مصر لكرة القدم للساق الواحده من محمد عادل حسنى رئيس لجنه كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها MR evran المدير الفنى والكابتن رستم احمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى واسلام مجاهد