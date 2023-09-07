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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تشهد أكثر يوم حرارة هذا العام

صدى البلد

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بريطانيا، إن اليوم الخميس هو أكثر أيام العام حرا في البلاد حتى الآن، فيما أظهرت بيانات أولية أن درجات الحرارة بلغت 32.6 درجة مئوية في جنوب شرق إنجلترا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن أعلى درجة حرارة شهدتها البلاد هذا العام كانت 32.2 درجة مئوية وسُجلت مرتين في يونيو حزيران، مما يجعله أكثر شهور يونيو حزيران سخونة على الإطلاق في بريطانيا.

وقال رئيس مكتب الأرصاد الجوية، ستيفن رامسديل، إن درجات الحرارة "أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة ​​لهذا الوقت من العام" بسبب الضغط العالي في جنوب شرقي البلاد.

وأضاف، "الظروف كانت مواتية بالفعل في معظم أنحاء إنجلترا وويلز لقدوم الموجات الحارة، ومن المرجح أيضا أن يستمر تعرض مناطق من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية لبعض الارتفاع في درجات الحرارة في غير أوانه".

وقال مكتب الأرصاد الأسبوع الماضي، إن بريطانيا تشهد ثامن أحر صيف منذ عام 1884.

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