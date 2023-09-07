غير فعالة.. الذخائر العنقودية تفشل في اختراق الدفاعات الروسية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الذخائر العنقودية التي يستخدمها الجيش الأوكراني أظهرت عدم فعاليتها ضد الدفاعات الروسية.

وأوضحت "نيويورك تايمز”، أن "الذخائر العنقودية غير فعالة ضد الدفاعات الروسية”، مضيفة أن “هذه الذخيرة لا يمكن أن تكون فعالة إلا ضد القوات المنتشرة في المناطق المفتوحة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مجلس الدوما الروسي، إن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على استخدام أوكرانيا أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وكان الكرملين علق على إرسال واشنطن اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، أنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عواقب هذا القرار.

وأضاف الكرملين أن تحويل واشنطن أصولا روسية لأوكرانيا قرار غير قانوني وسيتم الطعن فيه.

وانتقد الكرملين القرار الأمريكي بمنح أوكرانيا 5.4 مليون دولار من الأصول المصادرة لدعم إعادة الإدماج وإعادة التأهيل المخضرمين، الذي أعلنته واشنطن، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.