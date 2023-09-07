مقرر لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني: نطالب بعودة المسرح المدرسي

قال أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني إن الثقافة داخل المحور المجتمعي تتقاطع مع كل المحاور الأخرى، فالاقتصاد به ثقافة والسياسة بها ثقافة وكل أمور الحياة بها ثقافة، لافتا إلى أن الثقافة هي العمران البشري فلا يمكن الاستغناء عنها في أي سلوك.



وأضاف زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” تقديم الإعلامي" تامر أمين"، إن التماسك والاستقرار الاجتماعي والثقة والتضامن هو العمود الفقري الذي يقيم مجتمع مستقر في توجه نحو المستقبل.

جلسات الحوار الوطني تناقش اليوم الصناعات الثقافية كالسينما والمسرح والموسيقي



وأضاف أن الجلسات مستمرة على الآن خاصة لجنة شباب المجتمع ولجنة الثقافة ويتم مناقشة 3 موضوعات للصناعات الثقافية، كالسينما والدراما التلفزيونية وتم إقامة جلسة عن المسرح وجلسة عن الموسيقي والغناء، وتضم الجلسة عدد كبير من المحلنين الكبار كالموسيقار هاني شنودة، سليم سحاب، راجح داوود، وفناننين كبار وموسيقين، مشيرا إلى أن الصناعات الثقافية جزء اساسي من الاقتصاد وتتصل بالمنتجات الثقافية التي تمثل إبداع.