حزب التجمع : نحن أمام إيمان حقيقي من مؤسسات الدولة بقيمة الحوار الوطني

قال عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن هناك 5 لجان بالحوار الوطني لم ترفع توصياتها حتى الآن، موضحا أن قيمة هذه الأرقام أنها للمرة الأولى في التاريخ الحديث للدولة المصرية تدعو مؤسسة الرئاسة لحوار لمناقشة المشاكل وحلها لتحسين بيئة العمل.

وأوضح عبد الناصر قنديل، خلال حوار ببرنامج "مساء دي أم سي"، على قناة دي إم سي،:"المحورين السياسي والاقتصادي بالحوار الوطني استغرقا 20 جلسة، بينما المحور المجتمعي استغرق 21 جلسة، مفيدا بانعقاد 18 لجنة منهم 13 لجنة وصلت لمخرجات نهائية بالأمس.



وأكمل: "نحن أمام إيمان حقيقي من مؤسسات الدولة بقيمة الحوار، منوها:"هناك 65 حزب سياسي شاركوا في جلسات الحوار وفي اراء وسياسات وكانت فرصة لتكتشف الأحزاب قدراتها بشكل حقيقي.