حزب التجمع: الحوار الوطني أمر غير مسبوق في تاريخنا الحديث ويشمل كافة القضايا

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن حديث الرئيس السيسي عن الحوار الوطني، جاء لطمأنة جميع المتحاورين والشعب المصري، مؤكدًا أن الرئيس يطمئن كافة المشاركين في الحوار الوطني بتبني كل الآراء.

وأضاف "سيد عبدالعال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الحوار الوطني أمر غير مسبوق في تاريخنا الحديث، فهو يشمل الحديث عن كافة القضايا، وليس قضايا محددة وبعينها.

واسترسل: الحوار يناقش كافة كل القضايا والمشاكل، وهذا تحدٍ كبير للقوى السياسية والقوى المدنية، منوها بأن الحوار الوطني ناقش عددًا من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية.

