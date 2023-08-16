مهمة ومبشرة.. حزب التجمع يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني

اكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الحوار الوطني ناقش عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات، كذلك تمت مناقشة موعد انتخابات المحليات.

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن إحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها يعد خطوة مهمة ومبشرة وتقدم إيجابي لدور الحوار الوطني.

خطوات تنفيذية مهمة

وتابع رئيس حزب التجمع، أنه بعد تحويل الملفات والمخرجات التي انتهى منها الحوار الوطني لرئيس الجمهورية نكون أمام خطوات تنفيذية مهمة.