أيمن بهجت قمر يكشف سبب انتهاء خلافه مع محمد حماقي

كشف الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، تفاصيل انتهاء خلافه مع الفنان محمد حماقى.



وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، قائلا:" أنا وحماقى صحاب من 1995، وحصلت خلافات بينا فحصلت قطيعة إنسانية بينا فترة صغيرة وبعدها رجعنا نتكلم تانى لكن مكتبتش حاجه ليه".

وتابع أيمن بهجت قمر قائلا:" فى يوم كنت نايم وحلمت بحماقى وواحد صاحبى كمان كنت مزعلهم، وأول ما صحيت قولت لازم أصالحهم فروحت باعت لحماقى قولت ليه أحنا صحاب بعيدا عن الشغل".

وأوضح أيمن بهجت قمر، أن كان سريع الانفعال قديما، لكن فى الوقت الحالى أصبح أكثر هدوء، معقبا:" انا سريع الانفعال لكن مش قليل الأدب".