أيمن بهجت قمر: سعيت لبناء تاريخ لي مع إليسا

قال الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، إن الشعر هو أكثر وسيلة يستطيع التعبير بها عن نفسه، معتبرا الكتابة علاج بالنسبة له ويعبر بها عن نفسه.

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن العديد من الأغانى عبرت عن مشاعره، لافتا إلى أن بعض الأغانى تعبر أيضا عن فئات أو حالات يقابلها، مثل أغنية عقد.

حريص على التعاون

وعن تعاونه مع الفنانة إليسا، قال أيمن بهجت قمر: "كنت حريص على التعاون معها، لكن لسنوات عديدة كانت توجد بيني وبين الشركة المنتجة لأغنيتها مشاكل، وبعد حل المشاكل سعيت أن يكون ليا تاريخ مع إليسا، بحب صوتها وأغانيها وقعدت أفصل أغنية تناسبها".

وأكد أيمن بهجت قمر، أن أغنية حماقي، ترد على أغنية إليسا، مضيفا: "الرجالة محتاجة تتدلع، لأني جيت عليهم فى أغنية العقد".