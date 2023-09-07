عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن بهجت قمر: سعيت لبناء تاريخ لي مع إليسا

إليسا
إليسا

قال الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، إن الشعر هو أكثر وسيلة يستطيع التعبير بها عن نفسه، معتبرا الكتابة علاج بالنسبة له ويعبر بها عن نفسه.

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن العديد من الأغانى عبرت عن مشاعره، لافتا إلى أن بعض الأغانى تعبر أيضا عن فئات أو حالات يقابلها، مثل أغنية عقد.

حريص على التعاون

وعن تعاونه مع الفنانة إليسا، قال أيمن بهجت قمر: "كنت حريص على التعاون معها، لكن لسنوات عديدة كانت توجد بيني وبين الشركة المنتجة لأغنيتها مشاكل، وبعد حل المشاكل سعيت أن يكون ليا تاريخ مع إليسا، بحب صوتها وأغانيها وقعدت أفصل أغنية تناسبها".

وأكد أيمن بهجت قمر، أن أغنية حماقي، ترد على أغنية إليسا، مضيفا: "الرجالة محتاجة تتدلع، لأني جيت عليهم فى أغنية العقد".

السيناريست أيمن بهجت قمر الفنانة اليسا برنامج مساء دي إم سي ايمن بهجت قمر قناة دي إم سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

مشروع ربط الشرق الأوسط.. الكشف عن اتفاق كبير بين أمريكا والسعودية والإمارات والهند

عمرو الدرديري عن تألق لاعب الزمالك: طلع قماش

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ترشيحاتنا

قرار مصري مهم بشأن الحدود مع السودان.. ماذا فعلت؟

البنتاجون يكشف حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن

مكافحة وعلاج الإدمان : حملة محمد صلاح ساهمت في إقبال إعداد كبيرة على العلاج

أخبار التعليم.. إجراءات عاجلة وقرارات حاسمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.. وموعد نتيجة الدور الثاني لطلاب تنسيق الجامعات 2023 .. وتفاصيل انطلاق تقليل الاغتراب

أخبار الفن.. خروج ياسر صادق من العناية المركزة ونيللى كريم تكشف تفاصيل أزمة فيلمها مع محمد رمضان

تسببا في قطع انترنت البدرشين .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ