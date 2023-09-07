مع رامي راضوان.. أيمن بهجت قمر يكشف أسرار أهل الكهف وعقد إليسا |الليلة

يستضيف الإعلامي رامي رضوان فى حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، على قناة "‏dmc" الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

يأتي الحوار بعد تعاون أيمن بهجت قمر لأول مرة مع ملكة الإحساس إليسا وعودة تعاونه مع السوبر ستار محمد حماقي في ألبومه الجديد.

يتحدث الشاعر الغنائي أيضًا عن فيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي استغرق في كتابته ٥ سنوات، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج "مساء ‏dmc" يذاع من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً.



فيلم أهل الكهف:

"أهل الكهف" من تأليف ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن و اخراج عمرو عرفه.

وقد انتهي مؤخرا فريق عمل فيلم "أهل الكهف" من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائية للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفترة القادمة.

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت أبطال العمل منهم خالد النبوي و غادة عادل و محمد فراج و محمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهرة و أحمد عيد وغيرهم العديد.