عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع رامي راضوان.. أيمن بهجت قمر يكشف أسرار أهل الكهف وعقد إليسا |الليلة

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

 يستضيف الإعلامي رامي رضوان فى حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، على قناة "‏dmc" الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

يأتي الحوار بعد تعاون أيمن بهجت قمر لأول مرة مع ملكة الإحساس إليسا وعودة تعاونه مع السوبر ستار محمد حماقي في ألبومه الجديد.

يتحدث الشاعر الغنائي أيضًا عن فيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي استغرق في كتابته ٥ سنوات، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج "مساء ‏dmc" يذاع من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً.

أسما شريف منير برفقة طليقها فى أول يوم دراسة لابنتها .. صور

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته


فيلم أهل الكهف: 

 

"أهل الكهف" من تأليف ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن و اخراج عمرو عرفه.

وقد انتهي مؤخرا فريق عمل فيلم "أهل الكهف" من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائية للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفترة القادمة.

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت أبطال العمل منهم خالد النبوي و غادة عادل و محمد فراج و محمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهرة و أحمد عيد وغيرهم العديد.

الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الاعلامي رامي رضوان أهل الكهف برنامج مساء dmc رامي رضوان عبد الرحمن أبو زهرة فيلم اهل الكهف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد سليمان المرشح لرئاسة الزمالك: لن أكرر أخطاء الماضي |خاص

الدم بقى ميه.. العم ينهى حياة نجل شقيقه بسوهاج

الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أحمد سعد يعود لـ زوجته والأخيرة ترقص .. فيديو جديد يثير الجدل

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ