مشروع ربط الشرق الأوسط.. الكشف عن اتفاق كبير بين أمريكا والسعودية والإمارات والهند

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصدران مطلعان، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقادة الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تأمل في الإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية يوم السبت سيربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية.

ويعد هذا المشروع أحد المبادرات الرئيسية التي يخطط لها البيت الأبيض في الشرق الأوسط في المنطقة، حيث يعد الشرق الأوسط جزءا رئيسيا من رؤية الصين للحزام والطريق.

ومن المتوقع أن يكون مشروع السكك الحديدية المشترك أحد الإنجازات الرئيسية التي يريد بايدن تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى استكمال مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل قبل أن تستهلك حملة 2024 أجندة بايدن.

ومن المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

وإذا قامت السعودية وإسرائيل بتطبيع العلاقات في المستقبل، فمن الممكن أن تكون إسرائيل أيضًا جزءًا من مشروع السكك الحديدية وتوسع نطاق وصولها إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية، حسب مصادر “أكسيوس”.

ومن المرجح أن يؤدي الإعلان عن المشروع إلى زيادة فرص عقد اجتماع ثنائي قصير محتمل بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مجموعة العشرين.