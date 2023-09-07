استطلاع أمريكي: ثلثا الديمقراطيين لا يريدون بايدن مرشحا لعام 2024

قال ثلثا الناخبين ذوي الميول الديمقراطية إن الحزب لا ينبغي أن يرشح الرئيس بايدن لولاية ثانية، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شبكة سي أن أنيوم الخميس.

تتزايد الآراء غير المواتية لبايدن بين حزبه، حيث يتردد الناخبون بشأن عمر الرجل البالغ 80 عامًا وقدرته على التعامل مع فترة ولاية أخرى.

عندما سُئل الديمقراطيون والناخبون المستقلون ذوو الميول الديمقراطية عمن يجب أن يرشحه الحزب ليكون مرشحه الرئاسي لعام 2024، اختار 33٪ فقط بايدن، وفقًا للاستطلاع.

قال 67% إنهم يريدون مرشحاً مختلفاً كمرشح الحزب. والغريب أنه عندما سُئل هؤلاء المجيبون عن مرشح الحزب لعام 2024، لم يحصل أي شخص آخر على نسبة أعلى من 3%.

قال حوالي نصف المشاركين ذوي الميول الديمقراطية إن عمر بايدن كان مصدر قلقهم الأكبر بشأن كونه مرشحًا رئاسيًا في عام 2024.

قال 56% من الناخبين الديمقراطيين إنهم "يشعرون بقلق بالغ" من أن عمر بايدن قد يؤثر سلبا على "مستوى كفاءته البدنية والعقلية الحالي".

كان بايدن متقاربًا مع الرئيس السابق ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى بين الناخبين المسجلين.

أشارت استطلاعات الرأي السابقة إلى أن عمر بايدن هو مصدر قلق كبير في محاولته الثانية للوصول إلى البيت الأبيض، حيث يعتقد غالبية الناخبين المسجلين أنه "كبير في السن".