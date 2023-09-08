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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في يومه قبل الأخير .. استعراضات شعبية مبهجة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تتوالى العروض الفنية والغنائية لفعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والذي تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

وفي يومه قبل الأخير، شهدت حديقة الشيخ زايد، مساء الخميس، عرضا لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة نصر الدين ناصر قدمت بها تابلوهاتها الفنية وتضمنت "بنات بحري، الفلاحي، الغزل، تحيا مصر"، أعقبها عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بفقرات "الصعيدي، الفلاحي"، إلى جانب عرض فني لدولة فلسطين بأغاني "أنا دمي فلسطيني، جينالك يا فلسطين"، بجانب عرض فني لفرقة سريلانكا لأشهر استعراضاتهم الغنائية الراقصة.

على جانب آخر أمتعت فرقة سوهاج للفنون الشعبية فقرات "العصايا، الربابة"، بينما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية "الترحيب، الجية، السامر"، غناء سلومة عبد الله، والفرقة تدريب عوام مصطفى، بجانب عروض فنية لفرق دول رومانيا والمكسيك وذلك على مسرح منتجع شاطئ الفيروز.

وبنادي الأسرة قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن البيئة الريفية بفقرات "الحصان الشرقاوي، السقايين، الفلاحي، الحوايا"، كما عرضت فرقة أسوان للفنون الشعبية الرقصات النوبية التي تمثل التراث الشعبي، بينما مثلت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضها للسمسمية والصيادين الضمة، بالإضافة إلى تقديم دولة الهند لعدد من الرقصات الشعبية لها.

وعلى مسرح نادي الدنفاه قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية تابلوهات "الدبكة، رجال سيناء"، تلاها فرقة إندونيسيا وقدمت اشهر رقصاتها بمشاركة عدد من الأطفال، وقاموا بعمل بمسابقة وتقديم بعض الهدايا للأطفال، بينما استعرضت فرقة ملوي للفنون الشعبية بأغاني "أمانة يا مراكبي، التحطيب، السحجة" تدريب محمد شحاته، بينما قدمت فرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية عروض "بتغني لمين، آه يالالي، صوصو".

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وشهد ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23 يشارك به 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وتقام فعاليات قصور الثقافة في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين، وتختتم فعالياته بحفل فني كبير لجميع الفرق المشاركة مساء الجمعة 8 سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية.

العروض الفنية والغنائية مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة العامة لقصور الثقافة

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