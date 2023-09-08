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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت مرتدية برنص باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لافتت ياسمين الخطيب الأنظار في أحدث ظهور لها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي جعلتها محط أنظار الجميع، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ياسمين الخطيب
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