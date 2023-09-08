التعليم العالي في أسبوع| انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وعاشور يشهد تدشين ملتقى الإعداد الوظيفي

وزير التعليم العالي يشهد حفل أكاديمية الشروق بمناسبة تخريج دفعة إبراهيم محلب

التعليم العالي يدشن ملتقى الإعداد الوظيفي.. ويؤكد: خدمنا أكثر من 18 ألف طالب بالجامعات



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023, وتدشين ملتقى الإعداد الوظيفي.



وقد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس فعاليات الحفل الذي نظمته أكاديمية الشروق، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، (دفعة المهندس إبراهيم محلب)، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وفريدة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة ود.أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، ود.معتز طلبة عميد المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالأكاديمية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة البريطانية بالقاهرة.



وخلال فعاليات الحفل، تم استعراض فيلم وثائقي عن نشأة وتطور أكاديمية الشروق والمعاهد التابعة لها، والأقسام والبرامج العلمية التي يضمها كل معهد بالأكاديمية، وإستراتيجية الأكاديمية لتطوير منظومة التعليم بها، بالإضافة إلى استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة السيد المهندس إبراهيم محلب.

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الخريجين، والسادة الأساتذة والباحثين المكرمين، موجهًا الشكر لأسرة أكاديمية الشروق وأسرة المعهد العالي للهندسة، وأولياء الأمور الذين قدموا كل أوجه الرعاية للطلاب طوال فترة دراستهم، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، وللمعهد والأكاديمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز خلال الفترة المقبلة.



بدأ ملتقى الإعداد الوظيفي، الذي يُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، ويتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid، ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.

قدم المؤتمر، الفنان عمرو مصطفى، حيث يعد المُلتقى أحد فاعليات مبادرة كن مستعدًا - BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل، من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج.

وسيشهد المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنكا.

وقال سفير المملكة المتحدة في مصر، إن التواصل بين مصر وبريطانيا مستمر، والشراكة ممتدة على مدار سنوات، مؤكدا أنه كما أن التوظيف والسعي في مجالاته المختلفة شيء مهم، خاصة فيما يتعلق بتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولية والإقليمية.

ومازح السفير البريطاني، الطلاب والحاضرين خلال اللقاء، قائلا: “الحمد لله.. أنا مرتاح لحد دلوقتي إن مو صلاح لسه معانا، ومسابش ليفربول، وما راحش اتحاد جدة”.

وفي كلمته، أوضح وزير التعليم العالي أن هذا المُلتقى يعُد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مستعرضًا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدًا من 20 جامعة مصرية.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن كل جامعة أصبح لديها مركزا للتوظيف بداخلها ، حيث تسعي الوزارة إلى نشر وتفعيل مفهوم مراكز التدريب ، حيث أنها لديها 46 مركزا، وهو بمثابة مستشار للتطوير المهني في كل جامعة، من أجل نقل المهارات للطلاب من خلالها، وبدعم من المنصة التفاعلية .

وأضاف عاشور أن المنصة مركزية، وتوفر مراكز لكل إقليم من الـ 7 أقاليم؛ لوضع الرؤية المستقبلية للتعليم العالي، مشيرا إلى أن هناك العديد من البروتكولات لنشر مراكز التوظيف، منها مركز جامعة السويس.

وأوضح أن اليوم يعد فاعلية كبرى؛ لأنها تؤكد أن العدد الذي التحق بالجامعات، هو عدد غير مسبوق، مشيرا إلى أنه تم تدشين مبادرة “كن مستعدا”؛ لأنها ترى المهارات التي يحتاجها الطالب، وتؤهله لها، بالإضافة إلى ربطه بسوق العمل .

وأكد وزير التعليم العالي أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمبادرة سيشارك فيها عدد أكبر من الشركات من القطاع الخاص والمصرفي.



بينما أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية { دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023



يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي :-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي :-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

75 % فأكثر

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.