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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احذروا القادم.. صلاح "الشجاع" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رفض إغراءات الاتحاد

محمد صلاح
محمد صلاح

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عناوين الصحف الإنجليزية خلال الساعات الماضية، بعد إسدال الستار على قصة رغبة اتحاد جدة في التعاقد معه.
وانتهى الميركاتو الصيفي في السعودية أمس الخميس، ليفشل الاتحاد في ضم النجم المصري رسميا رغم العروض المغرية التي رفضها نادي ليفربول ومحمد صلاح.

 

ماذا قالت الصحف الإنجليزية بعد بقاء صلاح مع ليفربول؟


بي بي سي: إغلاق الموعد النهائي للميركاتو السعودي مع بقاء محمد صلاح في ليفربول


ليفربول إيكو: ليفربول تجاهل 200 مليون جنيه إسترليني بعد قرار محمد صلاح "الشجاع".. هل اتخذ القرار الصحيح؟


ليفربول إيكو: ليفربول احتفظ بمحمد صلاح في فترة الانتقالات الحالية لكنه يتوقع المزيد من الاهتمام السعودي باللاعب


ديلي ميل: محمد صلاح في ليفربول بعد فشل الاتحاد في ضمه قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية


ذا صن: الاتحاد لا يزال مصمما على ضم اللاعب محمد صلاح وسيحاول مرة أخرى في يناير بعد رفض عرض بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني هذا الأسبوع


ذا صن:  الاتحاد كان مستعدا لمنح صلاح  الذي يتبقى له عامان في عقده البالغ 350،000 جنيه إسترليني في الأسبوع ، عرضا مذهلا بقيمة 1.8m جنيه إسترليني في الأسبوع - أي ما يعادل 95 مليون جنيه إسترليني سنويا 


تيلجراف: أبقى ليفربول على محمد صلاح - لكن يجب أن يكون لديهم حالة طوارئ للصيف المقبل.. الاتحاد لن يستلسم


ميرور: لم يتمكن  الاتحاد من إغراء ليفربول ببيع محمد صلاح ، لكن من المتوقع أن يعيدوا النظر في سعيهم العام المقبل إلى جانب ناديين سعوديين آخرين.

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احذروا القادم.. صلاح "الشجاع" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رفض إغراءات الاتحاد

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