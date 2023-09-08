طوارئ بغرفة القاهرة لتسكين العارضين بـ أهلا مدارس

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن حالة طوارئ استعدادا لتنظيم معرض أهلا مدارس المنتظر انطلاقه في الفترة من 15 حتي 29 سبتمبر الجاري بتعاون مشترك مع وزارتي التموين والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية.

وعقدت لجنة المعارض بالغرفة برئاسة اللواء صلاح العبد امين الصندوق اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل المعرض.



وترأس هذا الاجتماع شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة في غياب اللواء صلاح العبد وحضور عضوي لجنة المعارض أشرف خضر امين مساعد صندوق الغرفة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة .

كما شارك في الاجتماع خالد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الملابس واحمد ابو جبل رئيس شعبة الادوات الكتابية وأحمد حسن نائب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي ومحمد الصفتي عضو شعبة الادوات الكتابية ونادر الكبير عضو شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية ومحمد نبيل عضو شعبة الملابس وسماح هيكل عضو شعبة الملابس ومحمد رميح عضو شعبة الاقتصاد الرقمي وسحر عبد العظيم مدير ادارة شئون وخدمة الاعضاء ومدير مكتب المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعدد من العارضين.

وقال شريف يحيى إن هذا الاجتماع هو تحضيري لمناقشة تسكين العارضين بمختلف انشطتهم في المعرض طبقا للمساحات المحددة لكل نشاط مشيرا الي ان المعرض يتضمن كافة الادوات الدراسية والملابس الجاهزة والاحذية والمنتجات الجلدية والشنط واجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية وخدمات البنوك وجناح للمراة " للحرف اليدوية" وغيرها من السلع التي تحتاجها الاسرة المصرية لابنائها خلال الموسم الدراسي.

ونوه " يحيى" بأن لجنة المعارض في حالة انعقاد مستمر حتي انتهاء من تسكين العارضين وبحث كافة التفاصيل ثم المتابعة اثناء فعاليات المعرض وهو الامر الاهم في الفترة القادمة من اجل توفير الراحة الكاملة للمواطنين والسعي لانجاح المعرض كعادة لجنة المعارض بالغرفة.