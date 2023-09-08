طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض فينهي حياته بالإسكندرية

كشت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالانتقال وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.