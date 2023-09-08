رجل يتعدى على زوجته بالضرب حتى الموت بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية بوفاة (ربة منزل – بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز) إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مُقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدي على زوجته بالضرب فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها خلال مشاجرة بينهما لخلافات زوجية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.